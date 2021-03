Didier Soulard et Jean-Luc Feyfant, dirigeants de COVAP - 1

Sans le savoir forcément, nous sommes nombreux à avoir déjà fait appel au "Comptoir vendéen de l'artisan plombier" - bien plus connu sous son acronyme Covap. Ou en tout cas à un de ses adhérents, artisans de la plomberie et du chauffage en Vendée. Ce sont nos invités de la semaine dans Entreprendre : Didier Soulard, son président, et Jean-Luc Feyfant son directeur général.