Dominique de Saint Laurent: comment mieux valoriser votre bien à la vente....

Lu sur www.mysweetimmo.com/2019/03/20/dominique-de-saint-laurent-nouvelle-fee-de-limmobilier-a-marseille/

"WeLoge est né d’une idée ou plutôt d’une passion de sa créatrice, Dominique de Saint Laurent. A la fois professionnelle de l’immobilier et un tantinet artiste, cette « serial entrepreneuse », maman de deux enfants, a déjà eu plusieurs vies et ne sait pas s’arrêter. Initialement formée à la communication, elle a débuté sa carrière dans les relations presse et la coordination artistique. Son parcours, davantage fait d’opportunités que de plan de carrière, l’a conduit à démarrer sa vie d’entrepreneuse à Paris, à tout juste 23 ans, en prenant la gérance d’un restaurant. L’aventure va durer 10 ans et l’a définitivement rompue à l’exercice de la rigueur, du professionnalisme et du dynamisme. En 2006, la jeune femme s’installe à Marseille et décide se lancer dans l’immobilier. Elle rejoint le réseau ERA. Son agence prend vite de l’ampleur et devient leader de leur secteur.

Après 10 ans dans une agence classique, Dominique de Saint Laurent avait envie d’aller plus loin : elle se forme au Marketing Immobilier. Petit à petit germe l’idée de WeLoge, jusqu’à ce qu’une fois de plus, elle décide d’y aller… Pleine d’enthousiasme, elle crée alors WeLoge, une agence nouvelle génération qui offre à ses clients des services clés en main d’aide à la vente et à l’achat : home staging, accompagnement aux travaux, coaching déco, solution de financement.

Le concept ? Chez WeLoge, tout tourne autour de l’idée de la valorisation du bien. Lors de la mise en vente, tout y passe : du grand nettoyage de printemps jusqu’au relooking complet avec prêt de mobilier et la prestation est offerte par l’agence ! Le bien est estimé en tenant compte du potentiel de mise en valeur. L’agence fait réaliser les plans, les devis de travaux potentiels, les diagnostics par des partenaires Certifiés.

« Aujourd’hui avec WeLoge, j’ai envie d’allier mon goût pour la convivialité, mon intérêt pour les gens et mon expertise de l’immobilier pour rendre mes clients tout simplement heureux », explique Dominique de Saint Laurent.