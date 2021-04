« Bien souvent quand on pense innovation, notre esprit se fixe vite sur un objet, voire un service… Dans cette chronique où je reçois des auteur(e)s d’innovations, les histoires que nous vous proposons vont parfois au-delà de ces deux aspects. En effet, il n’y a pas que des objets ou des services pour améliorer ou faciliter la vie. Claire Barse et Cécile Marty vous racontent en toute simplicité comment elles ont uni davantage leurs savoirs être que leurs savoirs faire… tout simplement pour doper l’expression créative de jeunes collégiens et ainsi leur faire prendre conscience de leurs potentiels »

Eric Bessaudou