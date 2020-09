Valérie Huyghe est la co-créatrice du lieu éco-touristique DorDinAire à Nouans les Fontaines. Ce lieu est une bulle de nature, de calme et de gourmandises qui propose des chambres et tables d’hôtes, un service traiteur et des stages pour "apprendre à faire" (son pain, son jus de pommes, son cidre ...). Le tout à 2 pas de Montrésor et tout près du zoo de Beauval.

Pour la contacter, rdv sur la page Facebook Dor Din Aire.