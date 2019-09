Du local en bocal : l'élevage bovin de la Pierre-Barret à Rochetaillée

A l'occasion de la Journée de l'agriculture paysanne de ce 8 septembre, RCF a évoqué ce que l'on appelle les circuits courts, reliant le plus directement possible agriculteurs et consommateurs.

Vincent Berthet est précisément en relation, pour l'émission "Entreprendre", avec une exploitation toute proche de St-Etienne qui a beaucoup développé ce système de vente et de relations.

Le Groupement Agricole de la Pierre Barret, ferme d'élevage bovin, est situé entre Rochetaillée et Le Bessat.

Quant à la boutique de producteurs de Planfoy "Le 1/4 d'heure paysan" également évoquée dans cet entretien, elle est ouverte au public les mercredi, vendredi et samedi.

(seconde diffusion de cette émission : samedi 14 septembre, 11h 20)

Invitée : Virginie Jourjon, l'une des deux associées du GAEC de la Pierre-Barret à Rochetaillée.