Nous avons souhaité donner la parole à deux étudiants, Maud et Benoit, en formation dans une école d’ingénieurs de Strasbourg :l’ECAM. Pourquoi ont ils choisi de s’engager dans cette voie, quelles sont leurs premières expériences du monde économique et plus particulièrement du monde de l’entreprise qu’ils ont découvert lors de leurs stages? Quelles sont leurs projets aujourd’hui, leurs rêves mais peut être aussi leurs inquiétudes dans la crise que nous affrontons actuellement.