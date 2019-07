Echos d'éco - 26 août 2019 à 19:30

Toutes les deux semaines, les lundis et dimanches à 19h30

Qu’on le regrette ou pas, l’économie a investi tous les domaines de l’activité humaine. En ce sens, sa compréhension est devenue importante pour l’ensemble des citoyens électeurs non spécialistes des sujets sur lesquels ils sont cependant appelés à se prononcer. L’émission, même modestement, veut contribuer à cet enjeu. Par ailleurs, l’information économique reçue par le grand public est à la fois très riche, souvent technique, en aval des réflexions et centrée sur les réponses plutôt que sur les questions qui se posent. En contre-pied à ce constat, l’objectif de l’émission est double : pédagogique et, dans une certaine mesure, philosophique. Sur des sujets qui font l'actualité ou des thèmes moins médiatisés, l'animation de l'émission vise, à son échelle, à dégager certaines des questions de fonds qui se posent, à mettre en exergue les choix éventuels qui président aux réponses économiques, ainsi que les principes structurant et hypothèses de certaines approches. En d'autres termes, elle veut contribuer à rendre plus accessibles aux non spécialistes les bases de sujets parfois complexes.