Eco Solution, d’un monde à l’autre - 21 juin 2021 à 18:30

Tous les lundis à 18h30

Coproduite et coanimée par Valérie Fade-Py de l’agence de communication web kocka ainsi que par Josué Girandier, responsable de l'école EKOD, l'école des métiers du digital de la CCI du Mans et de la Sarthe. Eco Solution et le monde d’après propose un focus sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales qui sont à l’œuvre dans nos entreprises.