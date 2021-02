Eco Solution, d’un monde à l’autre - 8 mars 2021 à 18:30

Tous les lundis à 18h30

Coproduite et coanimée par Valérie Fade-Py de l’agence de communication web kocka ainsi que par Josué Girandier spécialiste de l’expérience client au sein de Lessandmore , Eco Solution et le monde d’après propose un focus sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales qui sont à l’œuvre dans nos entreprises.