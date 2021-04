Ecole-Entreprise : rapprochement fait !

Le 25 mars dernier a eu lieu la signature de la 1ère charte Ecole-Entreprise en Côte-d’Or. Hervé BESSERER, Ingénieur pour l'école et conseil relation école-entreprise à l’Académie de Dijon, est venu raconter l’histoire de ce rapprochement entre BERICAP et le collège Champollion (Dijon) et les raisons qui ont poussé les dirigeants de ces deux structures à s’allier pour l’avenir de la jeune génération.