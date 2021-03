Ecolomic, la start-up brestoise anti-gaspi

Ecologique et économique, voilà les deux principes d'Ecolomic, une toute jeune start-up brestoise qui s'est donnée pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le principe : rassembler sur un site internet unique des produits en déstockage, à petits prix. Et assurer ensuite la logistique pour que le client récupère ses achats.

A l'origine de cette belle aventure: Clément Posier et Clara Robin.