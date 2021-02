Economie : le vaccin comme une bouffée d'air pour 2021

Quel avenir pour les entreprises bourbonnaises en 2021? La Banque de France vient de publier son bilan 2020 et ses perspectives de 2021. Parmi les chiffres à retenir : un recul de 10% du chiffre d'affaires des entreprises, et des secteurs inégaux avec le bâtiment qui a très vite rebondi en mai. Flavienne Chadelaud, directrice départementale de la Banque de France table sur une reprise de 5% pour 2021. Et un taux de chômage à 11% cette année avant une baisse à 9% attendu pour 2023.