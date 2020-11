Pauline Jaslet et Thibault viennent d’ouvrir « EcoRennais » à Rennes.

C’est un point de vente traditionnel de produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène, mais c’est aussi et surtout un centre logistique où sont préparées les commandes que les clients viennent récupérer par drive après les avoir passées par internet. L’idée originale d’EcoRennais est de proposer des produits bio, locaux, équitables et zéro déchet. Beaucoup de produits y sont vendus en vrac et conditionnés par vos soins dans des emballages maison qui sont consignés.





Adresse : Centre Commercial des Longs Champs

Rue Xavier Grall, 35000 Rennes



Site : https://www.ecorennais.fr/