Elodie Sarfati avec People-in réinvente le recrutement

Elodie Sarfati a tout juste 34 ans, un solide parcours et a déjà tout d’une grande.

Tout en menant ses études, Elodie Sarfati a été notamment chargée de projet, créé sa première structure dans le domaine de la communication

10 ans plus tard, armée de son expérience et toujours étudiante, elle créé People In, entreprise spécialisée dans le recrutement 3.0

Une manière pour trouver des talents, le talent que recherche une entreprise sans nécessairement passer par la case CV

Une manière de comprendre les nouvelles jeunes générations qui ne se retrouvent pas dans le recrutement traditionnel

Une manière de mettre en avant ses compétences transversales, pas nécessairement explicables dans un document traditionnel

Compétences, maitre mot du recrutement made by People In.

Pour être concret, le recrutement People In, c’est une mise en situation via des cas pratiques, rédigés par les experts People In, reflet de la demande de l’entreprise et des besoins du poste à pourvoir.

Porte d’entrée vers un potentiel entretien pour entrer dans le vif du sujet. Entretien pris en charge par People In ou par le recruteur directement, au choix du recruteur

Une stratégie qui séduira les jeunes, mais aussi les moins jeunes qui du fait de leur longue et riche expérience représentent un lot de compétences qui feraient le bonheur des entreprises en recherche de talents. Pour mettre en place son projet d’entreprise, Elodie Sarfati s’est appuyée sur Les Premières Sud, incubateur d’accompagnement. Objectifs, mettre toutes les chances de son côté, réunir les ingrédients nécessaires pour une en faire une recette unique

En savoir davantage

https://www.people-in.fr/

People In

https://www.youtube.com/watch?v=R5LZkGOS3Ds