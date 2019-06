Emmanuelle Baude : la notaire préfèrait la vigne

Emmanuelle Baude est passionnée de vin et de vigne, elle a quitté son métier de notaire pour réaliser son rêve. Séduite par le domaine Tour Campanets au Puy-Sainte-Reparade et convaincue de son potentiel, elle met toute son énergie pour réhabiliter le vignoble et courir le défi de relancer la production d'un vin d'un domaine viticole aujourd'hui méconnu avec une exigence de culture Bio.

Elle s’est formée à la viticulture à l'œnologie et en parle comme un ancien. Elle arrache, plante, surveille, élargit le domaine, Elle a une stratégie d’export planifiée et va séduire les publics internationaux sur les salons.

Elle veut faire de son vignoble un lieu d’accueil et d’ouverture, elle y organise par exemple le pique-nique des vignerons indépendants.

https://www.domaine-tour-campanets.com/