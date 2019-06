Emplitude le label sociétal positif, made in Marseille

108 entreprises ont choisi de passer l’examen pour décrocher le label Emplitude géré par le PLIE (Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi) et l’association Émergence. Emplitude est le 1er label territorial en France. Il valorise les bonnes pratiques des PME en matière d’emploi, de ressources humaines et d’engagement sociétal.

Plus qu’un diplôme à afficher, il s’agit d’une démarche qui a enrichi les méthodes et les pratiques de l'entreprise.



Explications avec le manager du Plie et les témoignages d’entrepreneurs engagés.