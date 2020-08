Emploi : les secteurs qui recrutent en PACA

12% des postes proposés en Provence-Alpes-Côte-d’Azur émanent des services à la personne. C’est ce qui ressort du baromètre publié par la plateforme de recrutement QAPA. Particulièrement recherchées : les aides à domicile. Ces hommes et femmes qui se rendent chez des personnes âgées ou handicapées pour les aider à se laver ou faire leur ménage par exemple.

+ 35 % de seniors d’ici 2030

Du fait du vieillissement de la population, la recherche de main d’œuvre dans ce domaine devrait s’accentuer ces prochaines années. D’après l’Insee, le nombre de seniors devrait s’accroître de 35 % en d’ici 2030.

Autres secteurs en recherche d’employés : ceux du commerce et de l’hôtellerie / restauration. Vendeur et serveur représentent respectivement 8 et 7 % des postes proposés actuellement dans notre région d’après QAPA. Viennent ensuite manutentionnaire et manœuvre en bâtiment.