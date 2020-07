En Aparté - 21 août 2020 à 17:30

Le vendredi à 17h30 et le samedi à 15h30

L’émission Aparté vous est proposée en alternance par trois associations : le Centre Avec, Justice et Paix et BePax Le Centre Avec est un centre d’analyse sociale, fondé et soutenu par les jésuites et actif dans le champ de l’éducation permanente. Par son travail d’analyse et ses formations, il entend promouvoir une vision solidaire de la société, en réfléchissant aux questions clés qui se posent aujourd'hui, tant aux niveaux local que global. Dans le souci de la promotion de la démocratie et des droits humains, ses émissions portent sur de sujets liés au vivre ensemble interculturel et interconvictionnel, aux migrations, à l'économie solidaire, la justice sociale et la protection de l'environnement. Justice et paix est une organisation non gouvernementale (ONG) et une association d’éducation permanente. Elle concentre son action sur la promotion des droits humains et de la justice, en tant que facteurs d’une paix et d’un développement durables. Son analyse trouve son origine dans les réalités sociales vécues chaque jour par les populations. Ses activités de plaidoyer et de sensibilisation visent à encourager les citoyens à devenir des acteurs de paix. Ses émissions portent sur les relations Nord-Sud et la solidarité internationale. Elles mettent également en avant les actions de citoyens du Nord qui veulent rendre le monde plus juste. Bepax est une association d'éducation permanente qui sensibilise citoyens et décideurs aux situations de conflits et à les encourager à devenir des acteurs de paix. Be Pax travaille sur les enjeux du racisme et de l'importation des conflits. Elle concentre son action sur l'antisémitisme et l'importation du conflit israélo-palestinien, sur l'islamophobie et l'importation des conflits internes aux mondes turc et arabe et sur le racisme à l'égard des subsahariens et l'importation des conflits d'Afrique centrale. Par ses émissions, l'association développe une analyse critique de la société et stimule des initiatives démocratiques e tla citoyenneté active afin de rendre à chacun sa capacité d'action et de réflexion.