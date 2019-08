Enjeux économiques de la mobilité à Strasbourg - Roland Ries

En 2003 Roland Ries écrivait :

“Sur le plan économique, la question de la valeur de la mobilité est aujourd’hui fortement posée dans la double acception de ce terme. La valeur-coût des déplacements n’est pas clairement perçue par ceux qui se déplacent que ce soit d’ailleurs en automobile ou en transport public.”

Qu’en est-il plus de 15 ans après ?

Avec le développement de la prise de conscience du réchauffement climatique, le développement de nouvelles technologies et l’explosion du digital, les enjeux de la mobilité sont encore plus prenants. Comment la Ville de. Strasbourg gère t-elle cette problématique au-delà des idéalismes et des égocentrismes ?

Avec Eric Lemaire et Udo Wiggermann