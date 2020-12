Ensemble pour une belle écoute avec Benoît Roy, fondateur d’AUDILAB

Avec 220 laboratoires répartis dans l’Hexagone, Audilab est le troisième réseau d’audioprothésistes français.



Benoît Roy, est un patron à l’écoute, et je dirai même plus, Audilab, est une société à l’écoute, de ses collaborateurs, de son réseau et surtout de ses clients. Leur travail permet de mieux entendre, leur valeur est de bien écouter, et souvent nous oublions cette différence qu’ils savent faire, entre entendre … et écouter.