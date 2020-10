ENTREPRENDRE avec Pramac - Medef 5

Pramac, le Medef... Et la Vendée

Quand on dirige une entreprise comme Pramac, qu'on est également à la tête du Medef Vendée, on a forcément une vue d'ensemble. Alors, la Vendée économique est-elle pour Sophie Georger-Menereau une terre "d'exception" ?

La réponse au micro de Caroline Tronche.