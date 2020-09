ENTREPRENDRE avec Sofareb (l'intégrale)

Cette semaine, rencontre avec Laure Rautureau et Franck Chauveau. Soeur et frère dans la vie, ils co-dirigent Sofareb. L'entreprise de bâches textiles a été imaginée et créée par leur père dans les années 1980. Aujourd'hui, ils sont lauréats "booster" de Réseau Entreprendre Vendée, et bénéficient des conseils de leur parrain Christophe Cougnaud.