Nous recevons aujourd hui l'un des jeunes dirigeants de CECOIA, Guillaume Clément .

Si la menuiserie est l'un des plus anciens métiers du monde , CECOIA prouve qu'elle peut être aussi un secteur où l'on trouve des entreprises dynamiques et prospères grâce à des hommes compétents et motivés : et qui plus est , dans une entreprise porteuses de valeurs et favorable à une saine exploitation de la ressource forestière