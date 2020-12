Entreprendre en Bretagne - 21 janvier 2021 à 11:30

Journaliste à RCF Finistère depuis 2004, Ronan s'intéresse en particulier à l'actualité du monde maritime et à la politique locale. Formé l'école de journalisme de Toulouse, il aime voyager et s'intéresse beaucoup à l'Amérique Latine.

Formée à l’Ecole de journalisme de Toulouse, Marion a rejoint RCF en 2011. Comme ses collègues journalistes, elle réalise des reportages pour les rendez-vous d’information, ainsi que des magazines, et présente certains soirs le journal de 18h15. Ce qu’elle aime dans son métier : la richesse des rencontres et la spontanéité du média radio.

Nicolas Butreau

Journaliste à RCF depuis fin 1999, Nicolas a couvert le naufrage de l'Erika et les inondations à Quimper et Quimperlé un an plus tard... Depuis lors, il s’est résolument réorienté vers l'information culturelle. Nicolas accompagne chaque matin les auditeurs à l'heure du café.