Entreprendre la vie économique - 1 juin 2021 à 11:35

Professeur de lettres à mi-temps, elle dirige la radio depuis plus de 15 ans. Sa passion est d'abord lejournalisme : reportages, rencontres, émissions en studio et animations en extérieur, c'est par l'exemplede l'exigence qu'elle motive son équipe. Elle a exercé des responsabilités importantes dans l'élaborationdu nouvel univers de RCF au sein de divers groupes de travail nationaux et elle est régulièrement appeléà intervenir comme « experte » au sein de notre réseau.

Président de RCF Saint-Étienne depuis son origine, professeur de lettres, il a travaillé dans la formationdes enseignants. Réalisateur régulier d'émissions dans des domaines variés, il anime les équipes, pilotele CA de RCF, radio associative. Avec l'ensemble de tous ceux qui sont engagés dans l'aventure, il a lesouci de faire grandir l'esprit de famille qui caractérise RCF et qui unit acteurs des équipes, donateurs,auditeurs et partenaires. Il assure également les liens avec le réseau, juridiquement une Uniond'associations.

Vincent a été le premier journaliste professionnel de notre Radio ! Il a travaillé ensuite dans la presse écrite et a dirigé une revue de réflexion. Depuis 2 ans, il nous a rejoint comme bénévole. Il est spécialiste du monde rural et des problèmes de développement durable et réalise émissions et reportages, en particulier dans le domaine économique.

Entrepreneur coach, Joëlle ARSAC accompagne depuis plus de vingt-cinq ans des décideurs, des dirigeants (en exercice ou en devenir) à se développer, à croire en leur vision, à mieux utiliser leur énergie et leur passion d'entreprendre. En les aidant à assumer puis à formaliser leurs rêves, à construire une vision ambitieuse d'entreprise (ou d'une autre forme de structure), à s'entourer de talents, elle leur permet de devenir l'Homme ou la Femme Leader qui va conduire l'aventure de l'essor, de la création ou de la reprise d'entreprise en l'orientant vers une croissance réussie. Joëlle ARSAC accompagne également les équipes de ces dirigeants et dirigeantes à grandir en compétences comportementales, managériales, relationnelles, organisationnelles, à constituer un collectif efficace, bienveillant et à libérer leurs potentiels au service de leur projet partagé. Elle travaille avec une quinzaine de professionnels de l'accompagnement qui se regroupent autour d'une même vision de leur métier, d'approches, de pratiques et d''outils performants, respectueux des humains. Chez RCF Saint-Etienne, elle met en valeur ces entrepreneurs en les interviewant sur leur activité, leurs réussites, leurs projets, leurs questions, …

Ancien directeur financier d'une importante entreprise de notre territoire, il a accepté la charge de président de notre Radio associative. Depuis un an, il réalise des émissions et coordonne en particulier « Entreprendre « , le magazine économique et social de notre grande région stéphanoise. Il utilise sa grande connaissance des problèmes économiques pour mettre en avant les « pépites » de Loire sud et centre.