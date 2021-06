Charles Travaglini

Ancien directeur financier d’une importante entreprise de notre territoire, il a accepté la charge de président de notre Radio associative. Depuis un an, il réalise des émissions et coordonne en particulier « Entreprendre « , le magazine économique et social de notre grande région stéphanoise. Il utilise sa grande connaissance des problèmes économiques pour mettre en avant les « pépites » de Loire sud et centre.