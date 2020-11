Eric de Sonis, gérant de Vieux bourg

Le Vieux Bourg : un beurre de qualité artisanale présent dans les supermarchés et sur les tables des restaurants étoilés.

Et maintenant, des fromages Le Lié qui se déclinent en pâte fraiche (fromage tartinable), en pâte molle (Le Fleuri) et en pâte pressée (Le Rond-Chon).

Derrière les produits, c’est une belle aventure humaine avec Eric de Sonis qui partage avec ses 10 salariés la motivation de valoriser le territoire, le pâturage local et les personnes qui le font vivre. Une filière au goût de proximité !

Toujours en recherche de sens, il pose la double question : Est-ce bon pour l’Homme, est-ce bon pour l’environnement ? Cultivant un esprit bienveillant, Eric de Sonis souhaite se mettre dans les meilleures dispositions pour rendre la vie de son entourage plus agréable, efficace et plus vraie.

Une réflexion qui laisse apparaître le sens de la vie, derrière le sens du/au travail.