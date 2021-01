Erick Dadat, nouveau départ gagnant à Alençon

Avec se femme Céline, ils ont quitté Paris et leurs employés internationaux respectifs pour s'installer dans le Perche. Passionnés par les jeux, les deux banquiers ont racheté en 2012 le magasin Pinocchio et Cie.



Un pari qui s'est révélé gagnant. Ils ont aggrandi la boutique en centre-ville, développé le rayon jeux de société et renforcé l'équipe. Mais cette reconversion était-elle si évidente?