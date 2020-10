Erwan Lamour, manager nomade, Président du Centre des jeunes dirigeants

Vice-président depuis deux années, il veut surtout aider les JD, les jeunes entrepreneurs à passer le cap de la crise en jouant collectif, en partageant les expériences et en s’épaulant mutuellement.

Dans son job, il a déjà inauguré des pratiques managériales novatrices. Il est secrétaire général d’Aplim et tous ceux qui ont des enfants ou des petits enfants dans l’enseignement privé ont déjà reçu un emploi du temps, un relevé de notes, ou une facture de cantine, issue des logiciels Aplim, l’éditeur de logiciel leader, le fournisseur de solutions informatiques pour les établissements d'enseignement privés.

Au départ était Aplon, une association créée pour développer les premiers outils informatiques de l’enseignement catholique. Puis Aplon a grandi et a fait l’acquisition de Statim, éditeur du progiciel Charlemagne et de CAP-RH, éditeur des logiciels en ressources humaines et analyses financières. Toujours détenu par l’association fondatrice, Aplim propose une gamme de produits permettant de couvrir dans sa totalité les besoins actuels pour piloter efficacement une structure d'enseignement quelle que soit sa taille. Si le siège est à Saint-Jeoire-Prieure, les 116 collaborateurs sont répartis sur 11 sites en France, Aplim est donc une entreprise hybride, multipolaire et sans but lucratif. Et son secrétaire général est un manager nomade.