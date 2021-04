Esclarmonde Monteil : "On a perdu cette notion de préciosité des textiles"

A l'origine du projet de rénovation qui va porter vers un renouveau le musée des Tissus à Lyon, Esclarmonde Monteil, la directrice générale et scientifique du musée des Tissus à Lyon, assure combien la visite des musées et l'accès à l'art en général est une nourriture spirituelle. "Et quand parfois c'est difficile, il suffit d'aller au contact des oeuvres pour nous recharger avec cette énergie et repartir", témoigne-t-elle, alors que comme tous les lieux culturels, le musée est fermé en ce moment.

Cette crise sanitaire est pour elle et ses équipes "une sorte de répétition de ce qui va être le quotidien tant que le musée est en travaux".

Des travaux qui dureront jusqu'en 2024-2025.

quête de sens

"Notre objet le plus ancien a 4 500 ans. Le coeur de notre mission est de passer ces objets-là et de faire que peut-être dans 4 500 ans, il y aura encore d'autres êtres humains pour s'émerveiller de ces objets parce que nous les aurons bien conservés et documentés", confie Esclarmonde Monteil, fascinée par l'inventivité des hommes.

réflexion sur la "fast fashion"

Alors que chaque objet a l'âme de quelqu'un derrière lui, le rôle social du musée est très important car il permet de s'émerveiller, de sortir du quotidien, de se poser d'autres questions, mais aussi de prendre conscience de tout l'investissement qu'il faut pour obtenir un habit, en terme de ressources naturelles et d'investissement humain.

" Quand j'achète un habit, il faut que le prix que je paye soit en cohérence avec tout cela. On a perdu cette notion de préciosité des textiles ", souligne la directrice du musée des Tissus.