Ethique au travail & solidarité face au chômage

Marie-Claire Gallin-Martel nous parle d’éthique au travail, plus particulière de son éthique relationnelle.

Un numéro vert pour soutenir les personnes "en solitude" face au chômage

Marie-Noëlle Nauleau, bénévole de l'association SNC Grenoble (Solidarités Nouvelles face au Chômage) nous explique l'importance de la solidarité qui passe par l'écoute et l'accompagnement des chercheurs d'emploi.

Dans le contexte de crise sanitaire et sociale exacerbée par les contraintes qu’elle génère, Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) propose, au niveau national, une plateforme téléphonique d'accueil, d'écoute et d'orientation, gratuite et anonyme, pour les chercheurs d'emploi, accessible par un numéro vert : 0.805.03.48.44