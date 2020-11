Fabrice Houlé, fondateur de Zelok

Cette semaine, Entreprendre vous entraîne dans son sillage en direction des Sables d'Olonne ! Pas pour parler Vendée Globe, non, mais immobilier.

En 2018 Fabrice Houlé y lance Zelok, une plateforme qui vise la simplification à son maximum de l'administratif des agences de location, et des démarches des personnes en recherche de location. Une startup qui fait rapidement mouche dans le milieu et qui emploi aujourd'hui 14 salariés...