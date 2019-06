Fabrice Mayen, à la tête du restaurant le Carré

Je vous emmène aujourd’hui en face de la cathédrale de Metz, à la découverte du CARRE un restaurant situé 1 rue des jardins. Le Gault et Millau le présente comme « une charmante petite maison qui accueille une table où l’on fait maison, et où l’on se retrouve entre amis pour une assiette partagée dans la bonne humeur. L’endroit fait dans une simplicité heureuse, et donne à goûter des constructions qui ne s’embarrassent pas des traditions. Voilà qui donne envie !