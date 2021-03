Partout en France, la jeune pousse mancelle Five A Day assure la livraison de cagettes de fruits frais et secs issus de l’agriculture bio ou raisonnée et sourcés localement. Au micro de Valérie Fade-Py et de Josué Girandier, Alexandre Guillaume, co-gérant de Five A Day évoque les engagements sociétaux et environnementaux de cette entreprise à mission.