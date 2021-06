Florence GROS, DRH de l’Institut Laue-Langevin

DRH de l’Institut Laue-Langevin, Florence Gros est également présidente et animatrice de l’ANDRH (Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines). Pour elle la DRH est proche du dirigeant, impliquée dans le projet d’entreprise et la stratégie. C’est ce qui lui permet d’être un soutien auprès des managers, de se préoccuper d’employabilité et de parler de façon crédible d’éthique, de sens et de valeurs. Trois éléments sont étroitement imbriqués, et plus encore dans les temps de crise que nous traversons : Homme, Sens et Ensemble.