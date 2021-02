Floriane RENAUD, dirigeante de La Centrale du Bocal

On a commencé par la connaître via Potes & Boc', le restaurant ouvert à la Roche-sur-Yon en 2016... Depuis, Floriane Renaud a vu son projet prendre de l'ampleur et c'est de La Centrale du Bocal, entreprise de restauration spécialisée dans le bocal et installée à Boufféré, dont elle nous parle cette semaine.