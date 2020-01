Full Micro 2/5

Créée en 2007 et basée à Ruaudin, en Sarthe, la société d’informatique Full Micro a toujours fait le choix d’une offre de services informatiques couplée à des produits innovants. Aujourd’hui, Full Micro s’affirme non seulement comme diffuseur, mais également comme fabricant de panneaux d’affichages dynamiques à led avec pour conséquence, une offre sur mesure et tarifaire des plus intéressante, fabricant oblige.