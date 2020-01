Rencontre cette semaine avec une toiletteuse à domicile: Gwendoline Proust, créatrice en 2014 à Neuillé Pont Pierre de G une Jolie Frimousse. Avec sa camionette ambulante elle parcourt les routes de l'Indre et Loire et de la Sarthe à la rencontre de nos compagnons à 4 pattes. Et depuis la rentrée de septembre, elle a ouvert sa boutique de toilettage à Neuillé Pont Pierre.

Coordonnées: 07 50 80 69 59.