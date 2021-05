GEM, la première grande école de commerce à devenir Entreprise à Mission

L’adoption à l’unanimité du Conseil d’administration du statut d’entreprise à mission est l’aboutissement d’un cheminement. C’est la traduction des engagements très concrets de GEM au fil du temps dans les mutations en cours…Loïc Roche dévoile l’ADN de GEM et son ambition : « Apporter des réponses par la formation et la recherche aux grands défis de la transition écologique, économique, sociétale. Contribuer à un monde plus juste, plus pacifique, plus responsable. ». Un message, une volonté, des actions et un témoignage fort.