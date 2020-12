Georges Richelme : un sage en mission ministérielle pour les PME

Les Richelme sont une famille solidement marseillaise et lorsqu’il faut évoquer sa formation, ce qui l’a motivé à consacrer une part de sa vie à la mission bénévole de magistrat au tribunal de commerce, il parle de l’influence de l’Œuvre Allemand. Cette œuvre de 220 ans fondée par un prêtre marseillais sous la Révolution, fut le berceau de sa jeunesse, sa seconde famille. "Ici on joue, Ici on prie" disait le Père Allemand. Et le petit Georges y apprend le sens de l’engagement. Juriste, il a fait une carrière qui l’a conduit à Eurocopter à la direction juridique.

Au micro de Christian Apothéloz, il raconte son engagement au tribunal de commerce, jusqu’à la présidence de cette institution qui régule les relations économiques de la Cité phocéenne. Sage, reconnu par ses pairs il est élu président national de la Conférence générale des juges consulaires de France.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, ont installé la mission sur la justice économique confiée à Georges Richelme, président de la conférence générale des juges consulaires de France. Objectifs pour le gouvernement : mieux détecter et prévenir les difficultés, mieux accueillir et accompagner les entrepreneurs individuels, exploitants agricoles et dirigeants d’entreprises.

Les recommandations de la mission sont attendues pour la fin de l’année 2020.