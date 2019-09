Cette semaine nous vous présentons Géovélo qui est à la fois le nom d'une entreprise tourangelle et celui d'une application pour smartphone: un GPS pour les deux-roues.

Géovélo est le meilleur allié de vos déplacements à vélo. Il choisit en priorité les pistes, bandes cyclables et rues peu passantes pour vous assurer confort, sécurité et tranquillité. Afin de ne pas faire trop souffrir les mollets, les pentes sont aussi prises en compte !

Calculez votre itinéraire à vélo, découvrez des balades, des actualités et les disponibilités vélo libre-service.

Pour nous présenter Géovélo, ainsi que ses ambitions européennes voire internationales, nous recevons son co-fondateur: Gaël Sauvanet.