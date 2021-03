Géraldine Ferteux, 1ère Vice-Présidente de la CMA37

Après une année difficile pour l’économie de notre pays, nous recevons aujourd’hui, Géraldine Ferteux, une femme aux nombreuses missions. En effet elle est cheffe d’entreprise et dirige un salon de coiffure depuis près de 30 ans. Elle est aussi la représentante du syndicat UNEC sur les départements 37 et 41. Elle est, également, 1ère Vice-Présidente de la CMA37. Nous faisons donc, avec elle, un point sur la situation du monde artisanal en Touraine après une année de difficultés notoires. Au travers de cet échange, elle transmet sa détermination et son optimisme naturel !