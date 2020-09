GL Events Brest, organisateur de salons dans le grand ouest

Le salon de l’habitat et de immobilier Viving repose ses valises à Brest du 2 au 5 octobre. Le week-end suivant ce sera à Quimper. L'antenne brestoise de l'entreprise GL Events spécialisée dans l'événementiel organise aussi un salon des vins et de la gastronomie ce mois-ci à Saint-Brieuc et à Rennes. Christophe Pluchon s'entretient avec deux de ses responsbles, Ronan Tarouilly et Nicolas Théréné.



gl-events.com/fr