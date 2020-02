Grenoble INP lance son 1er forum TPE, PME et PMI

Un renndez-vous le 20 février après-midi qui permettra aux petites et moyennes entreprises de présenter leurs métiers et leurs spécificités, leurs offres de stages ou de recrutement immédiat ou futur ainsi que les attentes du marché professionnel aux étudiants ingénieurs.

On en parle avec Françoise Belle-Perrat et Delphine Chatel-Bourgeois, de l'Espace Carrière de Grenoble INP