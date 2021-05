Partant du constat que 30% des retraités renoncent à se soigner n’ayant pas les moyens de souscrire à une complémentaire santé, ce qui entraine entre autres conséquences, une désocialisation de la personne, Guillaume DELECOURT apporte une réponse accessible financièrement.

Au total, 78,2 % a été remboursé par la Sécurité sociale La participation des ménages poursuit quant à elle sa baisse régulière depuis 2009, pour atteindre 6,9 % de la note finale. Les Français déboursent ainsi de leur poche en moyenne 213 euros par habitant par an pour se soigner.

Et pourtant, 40 % des Français déclarent surveiller quotidiennement leur santé et se disent fortement investis dans la gestion de leur "capital santé".

Parallèlement, les comportements ou contextes à risque progressent, en dépit des politiques publiques, parce que les contrats sont de plus en plus standardisés et la lecture des propositions commerciales demande parfois d’avoir bac +5; On a l’impression d’une jungle indéchiffrable.

Pour Guillaume DELECOURT, le modèle est simple : dans ce marché très règlementé avec beaucoup d’intermédiaire, il a créé un collectif d’assurés