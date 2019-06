Guillaume Eon (AMP Interactive) : donner du sens aux images

Leurs caméras, leurs écrans sont partout. Ils se sont fait un nom dans le film d’entreprise ou le film institutionnel, mais ils sont aussi désormais leaders de la retransmission télévisée, du programme de sports aux programmes de divertissement : nous parlons du groupe AMP, basé depuis les origines aux Sables-d’Olonne. Parmi l’équipe resserrée autour du fondateur Gilles Sallé, l’interlocuteur des sociétés et collectivités vendéennes : Guillaume Eon. Il est notre invité. Plus de 20 ans de maison, et une vraie passion du métier. Nous parlerons : réactivité, recherche du beau, pouvoir et sens des images dans cette émission.