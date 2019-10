Guillaume Frei - Responsable d'agences CRIT Intérim

On parle d'agences d'intérim, il s'agit en réalité aujourd’hui d'agences d'emploi aux missions élargies et susceptibles de proposer l'ensemble des contrats de travail possibles.

Les entreprises de travail temporaires mettent à disposition d'une entreprise dite 'utilisatrice' des compétences. C'est un travail de mise en relation.



L'emploi intérimaire est victime de nombreuses idées reçues que Guillaume Frei, Directeur des agences de La Rochelle déconstruit avec nous, une à une.

Ainsi les missions d'intérim sont par natures temporaires en effet, mais peuvent avoir une durée de 4 heures ou de 24 mois et être renouvelées régulièrement. Ou encore, ce ne sont pas nécessairement les employeurs qui rechignent à intégrer des intérimaires dans leurs effectifs, mais plutôt ces derniers qui en ont fait un choix de carrière.

Enfin le statut d'intérimaire n'est plus nécessairement synonyme de précarité. D'ailleurs depuis peu les agences d'emplois ont la possibilité de proposer des CDI intérimaire. Cela n'impacte en rien la relation avec l'entreprise utilisatrice mais des lettres de missions s'annexeront au contrat de travail du salarié.





Cette modalité d'emploi a par ailleurs l'avantage de répondre à des besoins de population diverses et variées avec une préoccupation unique pour l’agence : identifier les compétences et le savoir-être des candidats pour qu'ils puissent répondre aux besoins d'entreprises. Les réalités de ces besoins varient grandement d'un métier ou d'un secteur d'activité à l'autre.



Il offre aussi aux travailleurs, la possibilité entrer plus aisément, plus directement dans la vie active. Les agences d'emplois peuvent être des tremplins vers le monde économique, puisque leur rôle est de faire travailler un maximum de personnes. Que vous soyez jeune, senior, ou que vous ayez un parcours professionnel atypique, votre savoir-être et vos compétences seront mis en avant.





Enfin, sur un marché français extrêmement favorable à l'intérim avec près de 500 000 travailleurs en ETP (équivalent temps plein) - soit 20% du marché européen et 1er marché de l'intérim au monde - estimé à près de 26 milliards d'euros, il n'est pas étonnant de voir naitre des start-ups qui interrogent et tentent de 'disrupter' ces modèles d'emplois atypiques s'appuyant sur les nouvelles perspectives du digital et de l'intelligence artificielle. Le 'Tinder' de l'emploi a-t-il de l’avenir ? C'est ce que partage avec nous Guillaume Frei aujourd'hui.