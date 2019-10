Licencié à 47 ans, Guy Poncet ne baisse pas les bras et utilise ses compétences et sa passion pour créer son entreprise : Technicarton, aujourd'hui leader mondial des outils de découpe du carton.

Au micro de Jean Duverger, il nous partage son parcours : le respect des hommes (collaborateurs, clients, partenaires) et la volonté d'avancer sont les moteurs de cette magnifique réussite humaine et professionnelle.