Gwénaël LE LAY dirigeant-fondateur de COPEEKS

Entouré d’ingénieurs en électronique, informatique et agriculture pour développer la solution COPEEKS, Gwénaël LE LAY collecte des informations dans les élevages et les parcelles de cultures pour aider les agriculteurs à améliorer leur conduite d’exploitation.

Cette Start-up implantée en Bretagne dans le Trégor bouscule l’agriculture par le numérique.

Présents 24 h/ 24 les boitiers transmettent les informations en temps réel aux acteurs des filières agricoles et permettent de répondre à la question : comment produire plus pour la demande mondiale en alimentation et mieux, tout en respectant l’environnement et le bien-être animal ?

Un défi à relever : l’agriculture de précision !

Le message dynamique de Gwénaël est plein d’espoir pour le monde agricole !