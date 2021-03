Gwenaelle Pineau, opticienne à Neuvy le Roi

Aujourd’hui, nous recevons ensemble dans les studios de RCF Touraine l’une de ces femmes exceptionnelles d’Indre et Loire. Gwenaelle Pineau est opticienne et a ouvert, au début du mois de mars, à Neuvy le Roi, une boutique singulière et chaleureuse qui ravira toutes celles et tous ceux qui ont besoin de lunettes! Des lunettes, certes, mais pas n’importe lesquelles, elles sont éco-responsables.